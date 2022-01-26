"Показатели прошлого года били рекорды. И это даже по показателям за девять месяцев. Полную статистику мы получим чуть позже. Учитывая, что сюда не включен целый квартал, мы, скорее всего, превысим показатели 2019 года. То есть мы не только подошли к допандемийным цифрам, но даже превысили их", — сообщил Байтазиев главе Чечни Рамзану Кадырову на прошедшем совещании в Грозном.

Он отметил, что в новогодние праздники в регионе также наблюдался огромный наплыв туристов, туристические комплексы "Нихалоевские водопады", "Ведучи", "Ахки-Тай" были заполнены от 90 до 98%, "Кезеной-Ам" на 100%.