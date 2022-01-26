"В Иркутске запустили единую билетную систему на базе карты "Тройка". Протестировать ее можно на 20 автобусах, следующих по маршруту 54 (7-й микрорайон — Первомайский микрорайон) и 55 (6-й микрорайон — Областная больница)", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что также в автобусах установили валидаторы, с помощью которых можно оплатить проезд с помощью "Тройки" или банковских карт.

Планируется раздать жителям Иркутска 3 тыс. карт "Тройка" с уникальным дизайном.

"Внедрение единой билетной системы на базе карты "Тройка" в Иркутске позволит контролировать оплату проезда и создать удобные тарифы. Это важный инструмент для города, он поможет определять загруженность транспорта и запускать новые удобные маршруты и пересадки", — привели в ведомстве слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"Тройка" сейчас запущена в 14 регионах и городах России.