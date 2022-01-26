"Меня уверили, что она (жалоба — ИФ) сегодня будет подана", — сказала директор музея Татьяна Умрихина.

Четыре музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море". После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть передано в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляцию. Апелляционный суд Амстердама в октябре 2021 года суд вынес решение о передаче коллекции Украине. Экспонаты, оценочной страховой стоимостью 2 млн евро, пока остаются в Нидерландах.

Музеи Крыма и власти региона назвали решение апелляционного суда политизированным, подтвердив намерение обратиться с кассацией в Верховный суд Нидерландов. При этом глава республики Сергей Аксенов отмечал, что выступает за вступление РФ в судебный процесс и просит подключить к этой работе Генпрокуратуру.

Следственный комитет по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина с осени прошлого года проводит проверку по факту невозвращения "скифского золота" в Крым.