В экспозиции будут представлены разные виды искусства, объединяющие несколько исторических эпох.

"Поэзия Низами веками вдохновляла на творчество многих мастеров. Одно из замечательных произведений, ставшее классикой, — балет "Семь красавиц" выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева. Балет написан по мотивам одной из поэм знаменитой "Пятерицы". Впервые он был показан на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета в 1956 году", — говорится в сообщении.

На основе этих двух источников — литературного и музыкально-хореографического — в экспозиции выставки создана особая среда для демонстрации ценных экспонатов декоративно-прикладного искусства. Концепция проекта предполагает единство восприятия визуальных и звуковых образов. Благодаря видеоинсталляциям создается эффект личного участия зрителя в разворачивающемся перед ним действии.