"Накануне глава республики Валентин Коновалов сообщил об изменениях в постановление N102, которые вступают в силу с сегодняшнего дня. В частности, с 26 января в нашем регионе временно приостановлено проведение спортивных и культурных мероприятий с привлечением зрителей", — говорится в сообщении.

Кроме того, все запланированные спектакли и концерты будут перенесены на более поздние даты. Дополнительная информация будет размещена на сайтах учреждений культуры. Билеты можно вернуть в кассы, или посетить мероприятия после снятия ограничений.

Предприятия общепита и сферы развлечений (такие как кинотеатры) смогут работать с 6:00 до 23:00.

Наполняемость залов по-прежнему не должна превышать 50%, вход разрешен только по QR-кодам, несовершеннолетним — с родителями, имеющими соответствующий сертификат, сообщается в пресс-релизе.