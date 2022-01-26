Пункт пропуска Краскино — Хуньчунь не будет работать с 1 по 3 февраля включительно. С 4 февраля 2022 года работа пунктов пропуска возобновится в прежнем режиме.
Пропуск транспортных средств в указанные нерабочие периоды через автомобильные пункты пропуска в Приморье осуществляться не будет, говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники Уссурийской таможни, в регионе деятельности которой находятся эти пункты пропуска, в период празднования китайского Нового года будут находиться на рабочих местах. Режим работы железнодорожных пунктов пропуска Пограничный, Махалино и Хасан не изменится.
Новый год по восточному календарю наступит 1 февраля 2022 года. Официальные праздники и выходные в стране — с 31 января по 6 февраля 2022 года.
Традиционно праздничные гуляния длятся 16 дней. В 2022 году в китайский Новый год продлится с 31 января (канун Нового года) по 15 февраля (праздник Фонарей).