"Принятие комплекса мер реагирования способствовало возвращению особо охраняемых земель в собственность нацпарка "Бикин". В отношении должностных лиц муниципального образования и сотрудников Росреестра возбуждены и расследуются уголовные дела", — сообщил прокурор Приморского края Сергей Столяров в среду на расширенном заседании коллегии прокуратуры.

Представитель надзорного ведомства региона уточнила "Интерфаксу", что уголовные дела возбуждены по ст. 293 УК РФ по факту халатности сотрудников Росреестра, по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) — по нарушениям в работе сотрудников администрации муниципалитета.

Как сообщалось, в сентябре 2021 года суд в Приморье по требованию прокуратуры признал недействительными договоры о продаже частному лицу земель национального парка "Бикин". Речь идет о продаже в 2020 году двух участков площадью 30 тыс. кв. метров каждый.

Ранее прокуратура установила, что администрация Пожарского района Приморья заключила договоры на покупку частным лицом земель, входящих в состав нацпарка "Бикин". Однако законодательство РФ не предусматривают изъятие земель национальных парков из федеральной собственности.

Национальный парк "Бикин" — крупнейшая особо охраняемая природная территория в ареале амурского тигра. Он создан в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, обитающих здесь тигров и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Под охрану взяты свыше 1,16 млн га лесов в Пожарском районе Приморья — ключевой территории для удэгейского народа и амурского тигра. Территория нацпарка включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.