Представитель надзорного ведомства региона уточнила "Интерфаксу", что уголовные дела возбуждены по ст. 293 УК РФ по факту халатности сотрудников Росреестра, по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) — по нарушениям в работе сотрудников администрации муниципалитета.
Как сообщалось, в сентябре 2021 года суд в Приморье по требованию прокуратуры признал недействительными договоры о продаже частному лицу земель национального парка "Бикин". Речь идет о продаже в 2020 году двух участков площадью 30 тыс. кв. метров каждый.
Ранее прокуратура установила, что администрация Пожарского района Приморья заключила договоры на покупку частным лицом земель, входящих в состав нацпарка "Бикин". Однако законодательство РФ не предусматривают изъятие земель национальных парков из федеральной собственности.
Национальный парк "Бикин" — крупнейшая особо охраняемая природная территория в ареале амурского тигра. Он создан в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, обитающих здесь тигров и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Под охрану взяты свыше 1,16 млн га лесов в Пожарском районе Приморья — ключевой территории для удэгейского народа и амурского тигра. Территория нацпарка включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.