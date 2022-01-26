Дополнительный рейс откроет авиакомпания Qazaq Air. Полеты будут выполняться по вторникам на самолете De Havilland Dash-8-Q400NG вместимостью до 86 пассажиров.

По данным пресс-службы, в настоящее время улететь в Нур-Султан из Екатеринбурга можно дважды в неделю — по понедельникам и четвергам — рейсами авиакомпаний Qazaq Air и "Уральские авиалинии".

Уточняется, что с 17 января 2022 года все прибывающие авиарейсами в Казахстан, включая вакцинированных, обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Международный аэропорт "Кольцово" принадлежит структурам Виктора Вексельберга, управляется группой "Аэропорты регионов", является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.

Qazaq Air полностью принадлежит казахстанскому госфонду "Самрук-Казына". Воздушный флот состоит из пяти самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG (ранее известны как Bombardier DHC-8-Q400NG).