В сообщении говорится, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу Беглов внес изменения в постановление городского правительства № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

"Запрещается посещение несовершеннолетними зоологических парков, музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта), театров, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий в качестве зрителей", — сообщается в документе.

Кроме того, запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы).

В соответствии с постановлением дополнительные ограничения вводятся в период с 28 января по 13 февраля.

Кроме того, в этот период детские учреждения дополнительного образования переходят на дистанционный формат обучения.

"В соответствии с постановлением в период с 28 января 2022 года по 13 февраля 2022 года вводятся дополнительные ограничения. В соответствии с ними: — дополнительные общеобразовательные программы (как частные, так и государственные), реализуемые вне общеобразовательных школ, будут переведены в дистанционный формат; — приостанавливается предоставление в очной форме услуг несовершеннолетним в государственных художественных, технических и иных кружках, секциях, студиях", — говорится в сообщении.

Ранее введенные ограничения и запреты тем же постановлением продлены до 31 марта 2022 года.

В Петербурге действуют QR-коды для посещения точек общепита, торговых центров, непродовольственных магазинов, фитнес-клубов и бассейнов.