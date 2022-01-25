«Мы подготовили аэропорт к полноценной работе, расчистив 41 см снега на взлетно-посадочных полосах и рулежной дорожке. К очистке территории было привлечено 500 сотрудников и 180 снегоуборочных машин», — говорится в сообщении в Twitter.

Как сообщил в соцсети генеральный директор авиакомпании Turkish Airlines Билал Экчи, перевозчик уже возобновил отправку авиарейсов из аэропорта Стамбула.

Мощный снегопад, который идет последние несколько дней, парализовал работу аэропорта Стамбула. Тысячи пассажиров оказались заблокированы в воздушной гавани из-за метели: все рейсы были отменены, а также закрыты дороги, ведущие в аэропорт. По данным синоптиков, в Стамбуле выпало более 50 см снега.