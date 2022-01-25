"До 15 января мы ежедневно выявляли от 300 до 400 случаев в день. После 15 января видим рост, и сегодня число заболевших — 935. Уже есть 7 подтвержденных случаев заражения штаммом "Омикрон". Ситуация не простая, но она под контролем. Развернуто 28 ковидных госпиталей на 5 тыс. 700 коек. Свободно — более 25%. Готовы дополнительно развернуть 2000 коек при необходимости. В крае сегодня есть все необходимые запасы лекарств, средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ. Перебоев с поставками кислорода нет", — приводятся в сообщении слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Отмечается, что за время новогодних каникул Кубань посетили примерно 500 тыс. отдыхающих, что не могло не сказаться на росте числа заболевших.

Уточняется, что лучшей борьбой с распространением COVID-19 остается вакцинация населения.

"Прививки от коронавируса сделали более 2,9 млн жителей края. Запасов вакцины достаточно. Во всех муниципалитетах работают 332 пункта вакцинации, в том числе 99 выездных", — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности до 1 марта 2022 года. Для посещения кафе, ресторанов, а также развлекательных мероприятий необходим QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании либо медотвод.