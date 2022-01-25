Полеты запланированы из Бари, Болоньи, Бергамо, Катании, Неаполя, Палермо, Римини, Турина, Венеции и Вероны с начала летнего расписания IATA (действует с конца марта).

Как сообщалось, в декабре прошлого года Wizz Air начала полеты из Петербурга по 7-й "свободе воздуха" (дает авиакомпаниям право летать между странами, в которых они не зарегистрированы) в столицу Болгарии Софию. В марте запланировано начало полетов из Петербурга в Италию, говорил тогда же президент компании Роберт Кэри.

Возможность выполнять рейсы из петербургского аэропорта "Пулково", пользуясь 7-й "свободой воздуха", иностранные перевозчики получили в 2020 году. Инициатором "открытого неба" стала управляющая компания аэропорта — ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС). Минтранс РФ сообщал, что утвердил для таких полетов 30 европейских государств.