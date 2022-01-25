Министр не уточнила муниципалитет, где были зарегистрированы эти случаи.
Ранее сообщалось, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в свой указ о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции, согласно которым прибывающие, в том числе жители региона, будут сдавать тест на COVID-19. До получения отрицательного результата они должны соблюдать самоизоляцию.
По последним данным территориального управления Роспотребнадзора, в Оренбуржье зарегистрировано 25 случаев заражения штаммом "омикрон", том числе у шести туристов, вернувшихся из-за рубежа (Египет, Индия, Доминиканская Республика, Турция), а также у трех прибывших из других регионов. Остальные заболевшие пределы Оренбургской области не покидали.