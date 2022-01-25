"Мы видим, как быстро может распространяться вирус на примере одного из районов. Пациентка приехала из Доминиканы и собрала восемь своих друзей, чтобы рассказать о поездке. Все восемь заболели, дальше заболели от них все домочадцы. Для района 40 случаев. Это еще раз доказывает, что возбудитель распространяется достаточно быстро. Если есть возможность часть социальных контактов убирать, особенно, если возвращаетесь из стран с неблагополучной эпидситуацией, желательно придерживаться этих правил", — сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в ходе брифинга в инстаграм во вторник.

Министр не уточнила муниципалитет, где были зарегистрированы эти случаи.

Ранее сообщалось, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в свой указ о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции, согласно которым прибывающие, в том числе жители региона, будут сдавать тест на COVID-19. До получения отрицательного результата они должны соблюдать самоизоляцию.

По последним данным территориального управления Роспотребнадзора, в Оренбуржье зарегистрировано 25 случаев заражения штаммом "омикрон", том числе у шести туристов, вернувшихся из-за рубежа (Египет, Индия, Доминиканская Республика, Турция), а также у трех прибывших из других регионов. Остальные заболевшие пределы Оренбургской области не покидали.