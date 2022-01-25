Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, постановление, принятое в декабре, признается "утратившим силу" с 26 января.

Теперь лицам, прибывшим из Республики Ботсвана, Республики Зимбабве, Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Республики Мозамбик, Республики Намибия, Объединенной республики Танзания, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики и Специального административного района Гонконг на территорию РФ не нужно будет соблюдать в течение 14 дней со дня прибытия режим изоляции с прохождением двукратного лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

Постановление о введении двухнедельного карантина для всех прибывающих в Россию из ЮАР, восьми сопредельных с ней африканских государств, включая Танзанию, а также из Гонконга было опубликовано 7 декабря.

Исключение для прибывающих из этих стран, согласно документу, делалось только для членов экипажей воздушных и морских судов, осуществляющих перевозку пассажиров.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, затем — в странах Европы, Азии и в США, где вызвал резкий подъем заболеваемости COVID-19 из-за высокой скорости распространения, большей, чем у всех предыдущих штаммов. В РФ на сегодняшний день "омикрон"-штамм обнаружен в 68 регионах.