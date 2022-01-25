"8 марта по уже сложившейся традиции сделаем для женщин бесплатным проезд в общественном транспорте. В этом году предложим и нашим кафе и ресторанам делать скидки посетительницам", — написал он.

Мэр отметил, что несмотря на пандемию коронавируса власти в этом году намерены организовать для горожан ряд крупных мероприятий, в том числе и традиционных для курорта.

"В условиях ковидных ограничений мы переформатировали работу. Стало больше событий в онлайн-формате, адресных поздравлений", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, в частном порядке поздравят жителей блокадного Ленинграда 27 января и семьи афганцев 15 февраля. В День защитника Отечества в городе организуют возложение цветов к мемориалам и воинским захоронениям.

"В городе проходит немало культурных событий, которые привлекают зрителей со всей страны. Многие приезжают к нам на Зимний Международный фестиваль искусств Юрия Башмета. В этом году он состоится уже в пятнадцатый раз. Обязательно задействуем новые площадки", — заверил Копайгородский.

Он также отметил, что власти заранее готовят календарь сочинских памятных дат, чтобы отметить каждое событие, оставившее след в истории города. "В этом году исполнится пятнадцать лет со дня объявления Сочи столицей Зимних Олимпийских игр-2014. Важна дата, давшая старт новой жизни курорта. А уже в феврале отпразднуем восьмую годовщину Олимпиады. 130-летний юбилей в этом году отметит Дендрарий, 110 лет исполнится со дня открытия библиотеки имени Александра Пушкина и 85 лет — дома-музея писателя Николая Островского", — написал мэр Сочи.

Он также напомнил, что наступивший год в нашей стране посвящен культурному наследию народов России.

"К праздникам мы готовимся заблаговременно и, как правило, прорабатываем несколько вариантов сценариев: масштабного и одновременно камерного. Сейчас готовимся ко Дню города. Сделаем всё, чтобы при любом развитии событий праздник обязательно почувствовали все жители и гости курорта", — подчеркнул мэр Сочи.