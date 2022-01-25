Курс доллара США составил 78,53 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 23,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,53 руб./EUR1, подешевев на 66,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 42,88 копейки — до 83,03 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 января на 1,2773 рубля, до 78,6422 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,3361 рубля, до 88,9286 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного корректируется вверх к доллару и евро на дневных торгах на фоне закрытия позиций после обвала в обеих парах на старте недели, вызванного резким усилением внешнеполитической напряженности вокруг России.