"Только что мне Анна Юрьевна сообщила, что постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до семи зарегистрировано в министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу", — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что постановлением сокращается срок изоляции для лиц, контактировавших с больным COVID-19.

Двухнедельный режим самоизоляции для контактировавших с заболевшими коронавирусом был утвержден постановлением главы Роспотребнадзора в мае 2020 года.

На прошлой неделе вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что срок нахождения на карантине граждан, заразившихся коронавирусом, также сократился до одной недели. Она отметила, что правительство будет наблюдать за ситуацией и при необходимости скорректирует установленные нормы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказывала, что инкубационный период у нового варианта COVID-19 "омикрон" короче, чем у его предшественников, и заразным человек может стать через сутки-двое после инфицирования.

За последние сутки в России выявлены 67 тысяч 809 новых случаев COVID-19. Согласно данным штаба, распространение штамма "омикрон" фиксируется в 68 регионах страны.