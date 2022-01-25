Фото: Роза Хутор

«Бесплатная тренировочная площадка действует с 2020 года в рамках социальной инициативы курорта «Роза Хутор» и предназначена для отработки навыков обращения со специальным лавинным снаряжением (бипер, щуп) и понимания порядка поиска и спасения людей в лавине», — сообщает пресс-служба курорта.

Как уточняется в сообщении, полигон представляет собой размещенные под снегом датчики-мишени, управляемые с помощью специального пульта. Тренировку проводят специалисты противолавинной службы курорта. Во время тренировки необходимо найти цель при помощи бипера, прозондировать ее и откопать. При попадании щупа в мишень срабатывает сенсор движения, установленный под ней, и передает сигнал на пульт. После этого можно начинать искать следующую цель.

По словам заместителя генерального директора по эксплуатации «Роза Хутор» Сергея Чернова, за первые два года работы обучение на полигоне прошли почти 470 человек. «Культура катания в нашей стране только складывается, однако мы наблюдаем, что люди стали серьёзнее подходить как с собственной безопасности, так и к безопасности окружающих. Если за первый сезон работы полигон посетили 50 человек, то в прошлом году уже 417. Чтобы безопасно кататься или уметь оказать помощь в экстремальной ситуации, необходимо обладать определенными навыками. Получить их можно только у специалистов, для которых горы – это образ жизни. Поэтому на нашем полигоне тренировки ведут сотрудники противолавинной службы», — цитирует его пресс-служба.

Занятия проводятся по средам и субботам, с 13 до 15. 00 и включают теоретическую часть и основную — практическую. Таким образом отрабатывается техника индивидуального и командного поиска. Лавинное снаряжение — бипер, лопату и щуп можно получить на полигоне. Попасть на тренировочную площадку можно на лыжах или сноуборде, тренировки проводятся только для лиц старше 18 лет. По отдельному согласованию возможно присутствие на тренировках детей с 14 лет вместе с родителями.