"По итогам 3-й недели (года) в разрезе страны рост заболеваемости отмечается в 83 субъектах, и только в двух субъектах некоторое сохраняющееся снижение, это Амурская и Сахалинская области. Но развитие эпидситуации говорит том, что и здесь, буквально на следующей неделе ожидается рост", — сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом во вторник.

По ее словам, по итогам третьей недели года в РФ продолжается подъем заболеваемости, "зарегистрировано 339 040 случаев, показатель составил 231 на 100 тыс. населения и это в два раза выше, чем на предыдущей неделе".

"По итогам третьей недели мы видим, что больше половины — 52% всех случаев заболевших и инфицированных, это — Москва, Московская область и город Санкт-Петербург. Крупные центры, с большим количеством населения, большим количеством контактов, большими транспортными хабами, поражены в первую очередь", — добавила Попова.

Она сказала, что "тенденция роста отмечается во всех федеральных округах страны, по итогам третьей недели у нас есть 12 регионов — лидеров, где российский показатель уже превышен, и это достаточно большой удельный вес в большом количестве субъектов".

Глава Роспотребнадзора добавила, что "рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, при этом минимальный прирост заболеваемости среди лиц в возрасте 65 лет и старше". "Пока нам удается сохранить наших старших от контакта с новым вирусом", — сказала Попова.

Она добавила, что "максимальные показатели заболеваемости мы видим среди подростков 15-17 лет и среди взрослых от 30 до 49 лет".

"Самая активная и высоко контактирующая часть населения, безусловно, в первую очередь реагирует на эту эпидситуацию", — уточнила Попова.

По данным оперштаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 67 тыс. 809 новых случаев, это на 2,7 тыс. заражений больше, чем сообщалось в понедельник. Распространение штамма "омикрон" зафиксировано в 68 из 85 регионов РФ.