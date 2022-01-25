По ее словам, по итогам третьей недели года в РФ продолжается подъем заболеваемости, "зарегистрировано 339 040 случаев, показатель составил 231 на 100 тыс. населения и это в два раза выше, чем на предыдущей неделе".
"По итогам третьей недели мы видим, что больше половины — 52% всех случаев заболевших и инфицированных, это — Москва, Московская область и город Санкт-Петербург. Крупные центры, с большим количеством населения, большим количеством контактов, большими транспортными хабами, поражены в первую очередь", — добавила Попова.
Она сказала, что "тенденция роста отмечается во всех федеральных округах страны, по итогам третьей недели у нас есть 12 регионов — лидеров, где российский показатель уже превышен, и это достаточно большой удельный вес в большом количестве субъектов".
Глава Роспотребнадзора добавила, что "рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, при этом минимальный прирост заболеваемости среди лиц в возрасте 65 лет и старше". "Пока нам удается сохранить наших старших от контакта с новым вирусом", — сказала Попова.
Она добавила, что "максимальные показатели заболеваемости мы видим среди подростков 15-17 лет и среди взрослых от 30 до 49 лет".
"Самая активная и высоко контактирующая часть населения, безусловно, в первую очередь реагирует на эту эпидситуацию", — уточнила Попова.
По данным оперштаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 67 тыс. 809 новых случаев, это на 2,7 тыс. заражений больше, чем сообщалось в понедельник. Распространение штамма "омикрон" зафиксировано в 68 из 85 регионов РФ.