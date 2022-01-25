"На сегодняшний день в РФ зарегистрировано 5 тыс. 889 случаев нового геноварианта вируса "омикрон" в 68 субъектов РФ", — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Она уточнила, что Роспотребнадзор уделяет пристальное внимание циркулирующим штаммам коронавируса и эта работа будет продолжена.

При этом она сообщила, что в результате проведенных исследований "удельный вес "дельты" пока также сохраняется в различных регионах РФ достаточно высоким, и поэтому сегодня заразиться можно как вариантом "омикрон, так и более тяжело протекающим вариантом "дельта".