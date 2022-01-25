"С начала летнего навигационного сезона ожидается возвращение иностранных компаний-партнеров на свои прежние маршруты, таких как Smartwings, airBaltic, AZAL (Azerbaijan Airlines), Turkmenistan Airlines с частотностью выполнения рейсов на допандемийном уровне. Также с одной из западных авиакомпаний сейчас ведутся переговоры — они в стадии завершения — об открытии нового направления для полетов в ФРГ", — отметил он.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Казань" в 2021 году обслужил рекордные 3 млн 876 тыс. пассажиров, что на 78,5% больше, чем в 2020 году, и на 12% больше, чем в "доковидном" 2019 году.

Аэропорт Казани имеет взлетно-посадочную полосу длиной 3,75 тыс. метров и шириной 45 метров, аэровокзальный комплекс с тремя пассажирскими терминалами. Из аэропорта выполняются регулярные и чартерные перевозки по России, а также в ближнее и дальнее зарубежье.

Аэропорт принадлежит Татарстану через АО "Связьинвестнефтехим".

По данным Реестра эксплуатантов и воздушных судов на 14 декабря 2021 года, размещенным на сайте Росавиации, аэропорт Казани является одним из базовых для авиакомпаний "ЮВТ Аэро", "Авиасервис" и "Джет Экспресс", также в аэропорту базируются авиакомпании "Тулпар Эйр" и "Казанское авиапредприятие".