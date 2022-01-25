"В связи с тем, что "омикрон" продолжает вытеснять "дельту", мы думаем, что серьезной динамики загрузки госпитального фонда, возможно, не будет. Но, очевидно, с учетом того, что происходит в мире, то еще, как минимум, две недели будет продолжаться рост заболеваемости", — сказал мэр на совещании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что штамм "омикрон" уже доминирует в столице, но остатки "дельты" ухудшают тяжесть заболевания и дают рост числа госпитализаций. По его словам, нагрузка на стационарное звено за две недели выросла на треть.

Собянин отметил, что число пациентов на ИВЛ за две недели почти не увеличилось. Тем не менее, предстоящие две недели станут испытанием для медицинской системы города, поэтому необходимо оптимизировать потоки пациентов, работать в режиме экстренной медпомощи, проводить мероприятия по снижению нагрузки на медучреждения.