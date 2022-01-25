"Сейчас результаты ПЦР-тестов отображаются в личных кабинетах на портале Государственных услуг. Для жителей села и труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР в ближайшее время в систему будут загружаться и данные экспресс-тестов. Соответствующее постановление правительства подготовлено", — сказал Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Глава правительства попросил министерство цифрового развития обеспечить необходимые технические условия. Он подчеркнул, что важно поддерживать на достаточном уровне тестирование на коронавирус. "Недопустимо снижать его объемы", — заявил премьер. Мишустин также рассказал, что высокая готовность системы здравоохранения поддерживается в соответствии с поручением президента. "Федеральный центр и дальше будет помогать российским субъектам справляться с трудностями. Еще раз обращаю внимание руководителей регионов: ваша задача заранее прогнозировать потребности в лекарствах, обеспечить готовность коечного фонда на случай ухудшения ситуации", — заявил он.