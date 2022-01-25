«Учитывая высокую социально-экономическую значимость реализованных программ детского кешбэка, а также многочисленные обращения, влияние на формирование позитивной общественно-политической повестки, а также необходимость сохранения и развития такого типа отдыха для подрастающего поколения, считаем целесообразным продолжение программы в 2022 году с применением единого механизма кешбэка, о чем было внесено соответствующее предложение в правительство Российской Федерации», — говорится в документе, копия которого есть в распоряжении портала «Интерфакс-Туризм».

В ведомстве отметили, что, в случае принятия положительного решения о продолжении программы организации отдыха детей и их оздоровления, включенные в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления субъектов РФ туркомпании будут заблаговременно оповещены о возможности подключения к программе.

Ранее глава Ростуризма сообщала, что для продления программы детского кешбэка в 2022 году потребуется не менее 5 млрд рублей.

Программа распродажи путевок в рамках детского туристического кешбэка стартовала 25 мая и продлилась до 31 августа 2021 года. В ее рамках родители могли купить своим детям путевку в детский лагерь и получить кешбэк в размере 50%, но не более 20 тыс. рублей. По данным Ростуризма, было куплено путевок почти на 10 млрд рублей. Отдохнуть по программе смогли более 380 тысяч детей. Кешбэк составил практически 4,5 млрд рублей.