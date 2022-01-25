"Мы ждем всех петербуржцев, но просим всех соблюдать технологию безопасности, аккуратно в эти дни посещать места скоплений, чтобы соблюдать все санитарные нормы . Мероприятия затрагивают и онлайн-пространство. В частности, запущен проект "Код памяти ", который позволяет посетителям при помощи каур-кодов изучать историю памятного места. С марта подключим аудиоэкскурсии", — сказал Панкевич.

Основатель проекта Роман Болдырев рассказал, что цель проекта — сохранить память о подвигах ленинградцев, передать ее при помощи современных средств коммуникации.

"Мы создали специальный ресурс, разработали цифровую экскурсию по Пискаревскому мемориальному кладбищу. Он содержит также карту экскурсионного маршрута, на которой представлены описания различных памятных мест. Каждое место содержит куар-код, при помощи которого можно получить детальное описание. Уже доступны более 10 таких мест. Далее будут добавлены новые маршруты, памятные места", — пояснил Болдырев.

По его словам, в ближайшем будущем будут также запущены "умные экскурсии", которые позволят системе определять геопозицию посетителя и рассказывать ему о том месте, где он находится.

Директор Фонда социальных инициатив "Мирные люди" Наталья Казарина рассказала о выставках организации для мемориала. "К 22 июня была выставка о силе духа и творчестве советского народа, сейчас она продолжается в школах. 8 сентября прошла экспозиция, которую мы посвятили бессмертному подвигу ленинградцев. 30 сентября — 80-летию армии народного ополчения. К 27 января готовим выставку о тружениках Ленинграда, которые каждый день обеспечивали жизнь", — добавила она.

Народный артист России, член общественной палаты Петербурга Николай Буров подчеркнул, что его задача при чтении стихов во время церемонии возложения цветов — "сохранить консервативный ряд, который существует". "Церемония проходит по устоявшемуся канону. В обозримом будущем эта история сохранится такой, какой она сложилась. Я очень горжусь тем, что мне досталось звание голоса блокадного Ленинграда нашего времени. Я жду минуту молчания, которая пройдет обязательно, иначе мы расчеловечимся", — отметил он.