"По нашим данным, 895 тыс. рейсов выполнено (в 2021 году — ИФ) российскими авиакомпаниями, среди которых было задержано более чем на 2 часа порядка 23,5 тыс. рейсов, это 2,63% от общего количества выполненных рейсов", — сказал Косинов в ходе "круглого стола" в Общественной палате РФ о регулировании ответственности авиакомпаний и аэропортов при задержках рейсов.

Около 5,7 тыс. вылетов, в частности, задержано по метеоусловиям, уточнил представитель Росавиации, 2,4 тыс. — из-за технической неисправности самолетов. Остальные вылеты задержаны "по иным причинам", добавил Косинов, к ним он отнес увеличение трафика на внутренних направлениях, ограничения на перелеты за рубеж, нарушение топливообеспечения, задержки выдачи слотов на полеты в иностранные государства, поздняя загрузка багажа.

До середины 2019 года Росавиация ежемесячно публиковала статистику задержек рейсов российских авиакомпаний на своем сайте.