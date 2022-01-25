"Аэропорт Ташкента работает только на прием рейсов, региональные аэропорты начали принимать и выпускать авиарейсы", — сообщает во вторник пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

В ведомстве добавили, что возможны изменения в движении поездов.

В 11:00 (09:00 мск) в некоторых регионах Узбекистана произошло крупное отключение электроэнергии.

"В связи с отключением электроэнергии в Ташкенте и других городах Узбекистана временно приостановлена работа аэропортов", — сообщила во вторник пресс-служба Uzbekistan Airports.

Всего в Узбекистане 11 аэропортов.

Аэропорты в Киргизии перешли на штатный режим работы после сбоя электроснабжении по всему энергокольцу в Центральной Азии, сообщает пресс-служба международного аэропорта "Манас".