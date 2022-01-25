В ведомстве добавили, что возможны изменения в движении поездов.
В 11:00 (09:00 мск) в некоторых регионах Узбекистана произошло крупное отключение электроэнергии.
"В связи с отключением электроэнергии в Ташкенте и других городах Узбекистана временно приостановлена работа аэропортов", — сообщила во вторник пресс-служба Uzbekistan Airports.
Всего в Узбекистане 11 аэропортов.
"Аэропорты ОАО "Манас" работают в штатном режиме", — заявили в пресс-службе во вторник.
Во вторник по всей территории Киргизии начались сбои в электроснабжении. В Минэнерго страны сообщили, что сбой произошел по всему энергокольцу в Центральной Азии. После чего власти Киргизии приступили к поэтапному восстановлению электроснабжения в обход объединенного энергетического кольца Центральной Азии.
По данным ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", электроснабжение восстановлено на большей части территории Киргизии.