По данным ведомства, локомотив сошел с рельсов на 198-м км перегона Сузгун — Сетово в Тобольском районе, пострадавших нет.

Предварительная причина — неисправность колесной пары. "Пассажирские вагоны отцепили в течение первых двух часов и доставили до ближайшей станции", — отмечается в сообщении. Задержка в движении поезда составила около четырех часов. По факту произошедшего следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Проверку организовала и Уральская транспортная прокуратура.