По данным ведомства, локомотив сошел с рельсов на 198-м км перегона Сузгун — Сетово в Тобольском районе, пострадавших нет.
Предварительная причина — неисправность колесной пары.
"Пассажирские вагоны отцепили в течение первых двух часов и доставили до ближайшей станции", — отмечается в сообщении.
Задержка в движении поезда составила около четырех часов.
По факту произошедшего следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Проверку организовала и Уральская транспортная прокуратура.