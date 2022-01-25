По данным ведомства, локомотив сошел с рельсов на 198-м км перегона Сузгун — Сетово в Тобольском районе, пострадавших нет.

Предварительная причина — неисправность колесной пары.

"Пассажирские вагоны отцепили в течение первых двух часов и доставили до ближайшей станции", — отмечается в сообщении.

Задержка в движении поезда составила около четырех часов.

По факту произошедшего следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Проверку организовала и Уральская транспортная прокуратура.