"Наши энергетики держат ситуацию под контролем. Причины отключения электроэнергии, произошедшего в странах Центральной Азии, выясняются. На данный момент по всем регионам Киргизии производится поэтапное подключение электроэнергии. В ближайшее время энергосистема страны будет восстановлена", — сообщил Султанбаев во вторник.

В свою очередь киргизские СМИ сообщают, что в Бишкеке начали подключать электроэнергию. Сообщается, что электричество начали давать в отдельные жилые дома, а также госучреждения.

На ГЭС и ТЭЦ Киргизии не было аварий, сообщили во вторник "Интерфаксу" в ОАО "Электрические станции".

"Ни на одной ГЭС и ТЭЦ Киргизии не было аварий из-за системного сбоя в энергосистеме", — сказал представитель компании.

По его словам, на энергообъектах правильно сработала автоматика, оборудование не повреждено. "Идет режим восстановление работы. Коллектив "Электрических станций" полностью занят в восстановлении прежнего режима. Объекты частично в работе", — отметил собеседник агентства.

Кроме того, по информации мэрии Бишкека, все службы жилищно-коммунального хозяйства, в частности муниципальные предприятия "Бишкексвет", "Бишкекгорлифт", КП "Бишкектеплоэнерго", ПЭУ "Бишкекводоканал" переведены на усиленный режим работы до нормализации ситуации с электроэнергией в столице.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев выехал на ТЭЦ Бишкек.