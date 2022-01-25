"Согласно проекту, будет построено пять объемов, которые разместятся на едином стилобате: четыре 6-7-этажных корпуса фондохранилищ федеральных музеев будут находиться в восточной части, а один 6-этажный корпус фондохранилищ музеев Москвы появится в западной части", — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Площадь территории составит 4,74 га, площадь комплекса — 70 тыс. кв. м. На сегодняшний день получено согласование Мосгосэкспертизы и ведется выбор подрядчика по строительству.

Авторы проекта подчеркнули, что здесь помимо зданий хранения и выставочных залов присутствуют образовательный центр, кинозал, лекторий, библиотека, коворкинг, кафе, ритейл, на кровле организован парк с уличной экспозицией.

"Практически каждый из представленных музеев имеет зону открытого хранения с возможностью доступа посетителей. Также важнейшим аспектом была и остается тема открытого благоустроенного парка на кровле общественной части с кинотеатром под открытым небом, рекреационными и спортивными площадками, уличной экспозицией арт-объектов", — уточнил Кузнецов.

Напомним, что в фондохранилищах разместятся коллекции шестнадцати столичных музеев — общей число составит порядка 820 тыс. ед.