"Аэропорт Алматы работает в штатном режиме, отключение электроэнергии в городе никак не повлияло на работу аэропорта", — сказала собеседник агентства.

Во вторник большая часть самого крупного города Казахстана Алматы лишились энергоснабжения, в настоящее время подача электроэнергии восстановлена на 50%.

Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (KEGOC) сообщила, что произошел значительный аварийный дисбаланс, созданный энергосистемой Центральной Азии.

По ее данным, в результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт.

В настоящее время системным оператором АО "KEGOC" предпринимаются меры по ликвидации аварии.