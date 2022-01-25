«Центр управления ситуацией с Covid-19 (CCSA) при правительстве Таиланда утвердил возобновление схемы въезда в Таиланд по программе Test&Go без прохождения карантина. С 1 февраля 2022 года туристы из России и любой другой страны мира, прошедшие полную вакцинацию препаратами, одобренными Минздравом Таиланда и/или ВОЗ, могут посетить Таиланд в рамках программы», — говорится в сообщении.

Условия въезда по схеме Test&Go будут дополнены новыми требованиями. Так, все новые заявки должны сопровождаться подтверждением бронирования номера с предоплатой за 2 ночи в отелях категории SHA Extra Plus (SHA++), AQ, OQ или AHQ на 1 и 5 день и двумя оплаченными ПЦР-тестами, которые будут проведены на 1 и 5 день соответственно. При этом первое бронирование минимум одной ночи в отеле должно включать оплату размещения в отеле, ПЦР-тестирования и сертифицированного трансфера из аэропорта в отель. ПЦР-тест на пятый день бронируется и оплачивается доступным в регионе способом. Зарегистрироваться в системе Thailand Pass теперь можно не ранее, чем за 60 дней до планируемой даты прибытия в Таиланд.

Как уточняют в ТАТ, путешественники могут забронировать проживание в 2 разных отелях для размещения в 1 и 5 день. В эти дни необходимо оставаться в забронированном номере до получения результатов ПЦР-тестирования.

«Также с 1 февраля 2022 года расширяется перечень направлений, доступных в рамках программы «Песочница»: к уже имеющимся будут добавлены провинции Чонбури (Банг-Ламунг, Паттайя, Сирача, Сичанг, Саттахип (только На-Джомтьен и Банг Сарай)) и Трат (Ко Чанг). Туристы также смогут перемещаться между различными регионами, включенными в программу «Песочница» в первые 7 дней после прибытия. Согласно новым правилам, можно трижды сменить регион, забронировав проживание в 3-х разных отелях», — говорится в сообщении.

Власти Таиланда с 1 ноября разрешили въезд по упрощенной схеме Test&go привитым утвержденными ВОЗ вакцинами гражданам 63 стран с высоким уровнем вакцинации населения. Они могут передвигаться по Таиланду без ограничений после теста в аэропорту. Россия в этот список не вошла. Россияне до 1 февраля могут въезжать в ограниченное число провинций по схеме Sandbox ("Песочница Пхукета"), если они получили две дозы прививки "Спутник V".

Для въезда в страну по программе «Песочницы» туристам нужно зарегистрироваться в системе Thailand Pass, предоставив подтверждение оплаты отеля и предоплаты 2 или 3 тестов, в зависимости от продолжительности поездки. Кроме того, необходимо оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $50 тыс. Также нужен сертификат вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до 18 лет нужен только тест.

Несмотря на сложные правила въезда и значительно выросшие цены спрос на поездки в Таиланд у российских туристов есть. Туроператоры отмечают, что росту спроса способствовало увеличение объема перевозки на Пхукет. Средняя стоимость туров в феврале-марте составляет 160 тыс. рублей на двоих без перелета, это вдвое больше, чем до пандемии.