"Аэропорт перешел на автономное энергообеспечение", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, к настоящему моменту "никаких проблем с приемом авиарейсов нет", но "аэропорт работает не в штатном режиме", приостановлена регистрация на некоторые рейсы.

Во вторник примерно в 12:30 (09:30 мск) по всей территории Киргизии начались сбои в электроснабжении. В Минэнерго страны сообщили, что сбой произошел по всему энергокольцу в Центральной Азии. Спустя час после начала сбоев Минэнерго Киргизии приступило к поэтапному восстановлению электроснабжения в обход объединенного энергетического кольца Центральной Азии.