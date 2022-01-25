"Дополнительного финансирования мы запрашиваем на город от 20 до 25 млрд рублей в зависимости от того, какие программы будут согласованы. Это там даст нам возможность привлечь более 100 млрд рублей частных инвестиций", — сказал Григоров.

Указанные средства, по его словам, необходимы на создание или модернизацию инфраструктуры города.

Мэр Байкальска Василий Темгеневский уточнил журналистам, что под "модернизацией инфраструктуры" подразумевается создание сетевого хозяйства, дорожной сети, очистных сооружений и нового городского теплоисточника, использующего в качестве топлива древесные пелллеты.

Григоров при этом не назвал общую стоимость всего мастер-плана развития Байкальска, в который включены более 300 мероприятий. На официальном сайте, где данный план опубликован, фигурирует, к примеру, проект панельной жилищной застройки, создание отелей, дайвинг-центра, ландшафтного парка БЦБК, SPA-комплекса, ретрит-центра, обустройство вертолетной площадки.

Все это, как пояснил Темгеневский, означает, что Байкальск в будущем станет городом-курортом. Он добавил, что, к примеру, "Газпром" рассматривает возможность строительства здесь своего оздоровительного центра. В свою очередь, туроператор "Гранд Байкал, владеющий в Байкальске горнолыжным курортом "Гора Соболиная", оценивает возможность открытия геотермальных и бальнеологических источников.

Григоров отметил, что курорт в основном будет рассчитан на прием на людей со средними доходами или выше среднего. В связи с этим в Байкальске будут преобладать отели 3 или 4 звезды, но инвесторы могут принять решение о размещении пятизвездочных гостиниц.

Как сообщалось, в 2021 году губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подписали протокол о совместной реализации проекта развития Байкальска. Разработчиком мастер-плана является КБ "Стрелка".

Байкальск — город, который создавался для работников Байкальского ЦБК. После закрытия предприятия в 2013 году часть жителей была вынуждена покинуть город, а те, кто остался, ушли в сферу обслуживания и туризма, перешли на работу на макаронную фабрику и завод по розливу воды. Власти и крупный бизнес видят в Байкальске будущий центр туризма.