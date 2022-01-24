Ограничения будут действовать до улучшения эпидобстановки.

Так, с 25 января организации культуры, в частности, библиотеки, архивы, музеи и выставочные залы, приостанавливают обслуживание посетителей в зданиях архивов и библиотек, кроме выдачи книг и иных документов библиотечного фонда для их использования вне здания по предварительной записи и заказу документов.

"Проведение в помещениях библиотек, архивов, музеев и выставочных залов мероприятий с участием посетителей не допускается", — говорится в сообщении.

Медорганизации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях, больницах, специализированных домах ребёнка, переходят на закрытый режим работы.

Работодателям необходимо обеспечить перевод не менее 50% сотрудников на дистанционную работу, если это не нарушает режим функционирования организации.