"Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль", — сказал Дачников.

Он пояснил, что в связи с распространением в городе нового штамма коронавируса "омикрон" наблюдается значительный рост заболеваемости COVID-19. Поэтому соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора становится особенно важным.

Данчиков также отметил, что столичных работодателей выборочно проверят на соблюдение требования властей об обязательном переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников.

"Будет осуществляться выборочный контроль организаций на предмет соблюдения указа мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина о переводе сотрудников на удаленную работу", — отметил глава управления.

В случае выявления фактов несоблюдения этого требования, нарушителей привлекут к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Штраф для юридических лиц составит до 1 млн руб. Им также будет грозить приостановка деятельности по решению суда.