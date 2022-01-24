В 2020 году было обслужено 6,52 млн человек, а в 2019 году — 6,772 млн человек. Таким образом, пассажиропоток вырос к 2020 году в 1,7 раза, к 2019 году — в 1,6 раза.

Росту показателей способствовали увеличение числа рейсов и расширение маршрутной сети. Так, базовый перевозчик аэропорта — авиакомпания Nordwind в рамках осенне-зимнего расписания расширила географию полетов до 18 направлений. Появлялись и новые маршруты. В частности, "ЮТэйр" начала выполнять полеты из Сочи в Анапу, на фоне высокой востребованности маршрут стал круглогодичным.

Согласно пресс-релизу, постепенно восстанавливаются маршруты в страны СНГ, однако в полной мере международное авиасообщение в аэропорту Сочи до сих пор не восстановлено. Отмечается, что начала выполнять полеты новая для аэропорта авиакомпания Qanot Sharq (Узбекистан), возобновила полеты Turkish Airlines.

В топ-5 направлений в 2021 году вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань, самым популярным зарубежным направлением стал Ереван.

В пресс-релизе также говорится, что в прошлом году аэропорт приступил к разработке мастер-плана развития до 2050 года. Цель проекта — обеспечить планомерное развитие аэропорта и прилегающей территории на ближайшие 30 лет.