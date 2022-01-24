"Правительство города готовит изменение в 121 постановление с новыми, более строгими, санитарными ограничениями. Торжества в честь дня ленинградской Победы (День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — ИФ) будем проводить в максимально безопасном режиме. Церемония возложения цветов на Пискаревском кладбище 27 января состоится. Порядок проведения других мероприятий может быть изменен. Концерт в БКЗ "Октябрьский" пройдет онлайн", — сказал Беглов в обращении к горожанам на "Радио России — Петербург".

Губернатор признал, что пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной.

"На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости. Более 9 тыс. инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим. Это потребует от каждого из нас терпения, понимания, готовности работать в сложных условиях. И особых усилий для сохранения здоровья — своего и своих близких", — сказал глава города.

Беглов напомнил, что из-за роста заболеваемости в Петербурге впервые за все время пандемии меняется система оказания медицинской помощи. Поликлиники с понедельника временно переведены на особый режим работы. Они стали принимать пациентов с легкими симптомами COVID-19 и ОРВИ. Плановая помощь ограничивается.

Губернатор отметил, что Петербург сохраняет работу всех развернутых в городе пунктов вакцинации, призвал жителей города вакцинироваться.