Отмечается, что самым посещаемым среди филиалов стал музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда". Трехмерную панораму, рассказывающую о битве за Ленинград, посетили 238 тыс. 173 человека.

На втором месте по посещаемости стоит музей "Приютино", в которых пришли 109 тыс. 675 человек.

"Музей разместился в стенах старинной усадьбы, где бывали все блестящие поэты, писатели, литераторы, художники, музыканты XIX века. Украшением музея является не только богатая коллекция, но и сохранившийся до нашего времени парк с прудом", — говорится в сообщении.

На третьем месте находится музей-крепость "Корела" в Приозерске, в нем побывали 88 тыс. 440 человек. Крепость была местом ожесточённых боёв, а в последствии тюрьмой.

Ивангородский музей, где хранится самая большая в мире коллекция подлинных вещей и работ художника-сказочника Ивана Билибина, посетили 42 тыс. 707 гостей.

Все остальные музеи приняли менее 20 тыс. туристов, добавили в пресс-службе.

В состав Музейного агентства Ленинградской области входят 28 филиалов и Выставочный зал "Смольный" в Санкт-Петербурге.