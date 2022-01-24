"Исходя из эпидемиологической ситуации и с учетом предложений Роспотребнадзора, с 27 января по 10 февраля в регионе будет приостановлена деятельность фуд-кортов, детских игровых комнат и аттракционов, расположенных в развлекательных центрах", — говорится в сообщении.

Также продолжает действовать запрет на посещение торговых центров для несовершеннолетних без сопровождения родителей.

Полустационарные учреждения с 27 января будут оказывать социальные услуги на дому или в дистанционном формате.

В облправительстве также сообщили, что рекомендации, которые были введены указом губернатора Алексея Дюмина 19 января, теперь обязательны к исполнению.

В частности, в торговых центрах, музеях, кинотеатрах и при проведении концертных, театральных и спортивных мероприятий, в организациях общепита должна быть обеспечена бесконтактная термометрия посетителей.

Люди с температурой выше 37,1 °C не должны допускаться в помещения, подчеркнули в пресс-службе.

Также приостановлено проведение банкетов, танцевальных и иных развлекательных мероприятий.

Ранее сообщалось, что работодателям в Тульской области рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 50% сотрудников из числа руководителей, специалистов и других служащих.

В коллективах предлагается обеспечить достижение уровня коллективного иммунитета от COVID-19 в 80% в сроки, определенные главным государственным санитарным врачом по Тульской области.

По данным оперштаба, в Тульской области на 24 января выявлено 80 тыс. 657 случаев COVID-19, в том числе 360 — за последние сутки. Выздоровели 70 тыс. 721 человек, умерли — 4 тыс. 524.