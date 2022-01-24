"В этом году из бюджета Санкт-Петербурга будет выделено 30 млн рублей в виде субсидий на возмещение затрат по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту гидротехнических сооружений Петергофа. Соответствующее постановление одобрено сегодня на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства", — говорится в сообщении.

Глава города отметил, что несмотря на то, что музей находится в федеральной собственности, за его фонтаны отвечает администрация Петербурга.

"В прошлом году исполнилось 300 лет фонтанам Петергофа. Сам музей-заповедник находится в федеральном ведении. Санкт-Петербург отвечает за содержание и эксплуатацию гидротехнических сооружений фонтанного комплекса. Часть из них переданы в хозяйственное ведение ГУП "Экострой", они находятся в собственности города", — цитирует губернатора его пресс-служба.

В марте прошлого года губернатор распорядился выделить из городского бюджета на ремонт и содержание гидротехнических сооружений водоподводящей системы Петергофа столько же — 30 млн рублей.

Водоподводящая система фонтанов Петергофа — уникальный гидротехнический комплекс, объект культурного наследия федерального значения. Он представляет собой систему рек, ручьев, прудов и каналов общей протяженностью с юга на север около 24 км. Благодаря работе различных инженерных сооружений, в том числе гидротехнических — дамб, шлюзов-регуляторов, труб-переездов обеспечивается необходимый режим сбора, накопления и подачи воды к фонтанному комплексу, отметили в городской администрации.

В собственности Петербурга находятся 24 гидротехнических сооружения, входящих в состав водоподводящей системы фонтанов Петергофа.