"Да, конечно", — сказал Чалик, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Точную цифру ожидаемого пассажиропотока он не назвал. "Вы же видите, что происходит с "омикроном", поэтому очень сложно что-либо спрогнозировать", — добавил Чалик.

Пассажиропоток российских авиаперевозчиков в 2021 году составил около 112 млн человек, сообщал ранее министр транспорта Виталий Савельев. Относительно 2020 года, когда было перевезено 69,2 млн человек, это больше на 62%, в сравнении с показателем 2019 года (128 млн человек) — на 13% меньше.