Согласно новым правилам, для посещения баров, ресторанов, а также развлекательных мест, таких как кинотеатры, музеи, театры, спортзалы, теперь потребуется не "санитарный пропуск", а "вакцинный пропуск". Такой документ выдается тем людям, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, а спустя семь месяцев — получили бустерную дозу.

Переболевшие коронавирусом в последние шесть месяцев жители Франции также смогут посещать данные места. Однако люди, имеющие при себе только отрицательный ПЦР-тест, теперь не смогут этого сделать. Ранее человек, получивший отрицательный тест на коронавирус, мог получить на короткое время "санитарный пропуск" и посещать с ним эти места.

Подобные правила начали действовать и для поездок на поездах и самолетах во Франции, а также на межрегиональных автобусах.

"Вакцинный пропуска" будут требовать у всех лиц старше 16 лет, для подростков от 12 до 15 лет продолжит действовать "санитарный пропуск".

Французские СМИ отмечают, что во Франции фиксируют один из самых высоких уровней заболеваемости коронавирусом в Европе, в среднем прирост на прошлой неделе составил 360 тыс. случаев COVID-19 в сутки.