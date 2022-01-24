"Есть разные сценарии развития пандемии COVID-19 и окончания этой острой фазы, но опасно предполагать, что "омикрон" станет последним штаммом, или что пандемия подходит к концу", — заявил Гебрейесус во время выступления на 150-й сессии Исполнительного комитета ВОЗ.

Он отметил, что по всему миру сейчас наблюдаются "идеальные условия для появления новых штаммов".

Глава ВОЗ отметил, что коронавирус может перестать быть глобальным кризисом в сфере здравоохранения уже в этом году, но для этого будет необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны к середине года, а также улучшить систему тестирования.

Гендиректор ВОЗ также заявил, что человечеству предстоит научиться жить с коронавирусом, но это не означает, что "мы смиримся с почти 50 тыс. смертей в неделю от заболевания, которое вполне можно предотвратить и излечить".