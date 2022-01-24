"Музей будет открыт для посещения с 29 января, посещение будет по сеансам — это семь человек каждые полчаса, 14 человек в час — всего примерно 100 человек в день", — сказала Трегулова на пресс-конференции в понедельник.

Она отметила, что Третьяковская галерея уже начала подготовку к продаже билетов для посетителей на своем сайте.

Ранее ожидалось, что открытие состоится 25 января.

Музей братьев-коллекционеров Павла и Сергея Третьяковых, посвященный жизни и деятельности коллекционеров, будет расположен в усадьбе в 1-ом Голутвинском переулке. Открытие приурочено к 190-летию со дня рождения Павла Третьякова, а также к 165-летию Третьяковской галереи, которое отмечалось в 2021 году.

Основной подход к драматургии экспозиции, расположенной на двух этажах дома, как ранее рассказали в галерее, — разделение ее на исследовательские "лаборатории" для посетителей и "театр вещей".

Архивные документы и фотографии стали основой для мультимедийных программ первого этажа: "Семейный альбом", "Архив предпринимателя", "Каталог коллекции".

Мемориальные предметы, принадлежавшие Павлу и Сергею Третьяковым, и произведения из их коллекций представлены на втором этаже и помогают создать своеобразные "портреты" братьев, отражая и разность их характеров, и близость устремлений.