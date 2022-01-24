"С нового года действует новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", наш регион в него входит. Сейчас готовятся к подписанию два ключевых соглашения — это соглашение с Ростуризмом о создании макрорегиона Большой Урал, соглашение с Туризм.РФ", — сказал он на пресс-конференции в Екатеринбурге в понедельник.

По его словам, соглашение с Ростуризмом подпишут также ряд соседних регионов.

"Мы сможем пользоваться программами Ростуризма в части льготного кредитования, в части выделения грантовой поддержки и так далее", — пояснил он.

По словам Ионина, в "небольших проектах" стоимостью до 9 млн рублей до двух третей финансирования могут покрыть гранты.

Он добавил, что Туризм.РФ — это структура, отвечающая за развитие инфраструктурных проектов в сфере туризма.