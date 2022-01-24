"Самыми дорогими городами для проживания бизнес-туристов стали Санкт-Петербург (6400 рублей), Москва (5500 рублей) и Сочи (5300 рублей)", — говорится в сообщении.

По данным исследования, по сравнению с 2020 годом востребованность номеров в российских отелях выросла на 91%.

Так, в 2021 году спрос на пятизвездочные отели Петербурга у деловых путешественников вырос на 11%, и почти четверть всех бронирований бизнес-туристов пришлась на самые дорогие отели. В 2019 году этот показатель составлял 18%. Средняя стоимость ночи в пятизвездочном отеле осталась на "доковидном" уровне в 10 300 рублей.

Спрос на четырехзвездочные отели у бизнес-туристов в Петербурге упал на 12%, а их доля составила 55%. Средняя стоимость размещения составила 5500 рублей, что ниже "доковидного" 2019 года на 6%.

Падение спроса на отели категории "три звезды" у представителей бизнеса составило 36%, а доля упала до 17% (22% в 2019). Средняя стоимость размещения в отелях этой категории составила 4300 рублей, что ниже показателя за 2019 год на 10%.

Спрос на гостиницы без категории сократился на 45%, а доля составила 4%.