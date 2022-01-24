"Мы видим потенциал роста — до 10 раз. Мы исходим из кластерного подхода. Вот досюда дошла уже асфальтовая дорога, про которую я говорил, 300 километров, потом короткий перелёт вертолётом, затем здесь, по Долине гейзеров, перемещение и затем морем возврат в Петропавловск-Камчатский", — сказал Солодов.

По словам Солодова такой кольцевой маршрут позволит вовлечь жителей соседних деревень и новые объекты туризма, а также обеспечить гостям не однодневные, а многодневные туры.

Губернатор отметил, что турпоток в Долину Гейзеров по итогам 2021 года вырос на 60%. Уникальный объект природы посетили 8 тысяч человек и это стало историческим максимумом.

Как сообщалось, президент Путин предложил создать условия для массового посещения российскими туристами Долины гейзеров на Камчатке. Он призвал учесть опыт других стран с аналогичными парками.