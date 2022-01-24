"В 2021 году краевой центр посетило порядка 120 тыс. туристов, остановившихся в городских гостиницах, отелях, хостелах. Это на 30% больше, чем в допандемийный 2019 год", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Ставрополе разработаны 17 экскурсионных маршрутов по городу и окрестностям, а также экскурсии выходного дня.

"В городе более 40 современных гостиниц, девять музеев и картинных галерей, более 250 кафе и ресторанов, обширная индустрия развлечений. Все это делает Ставрополь городом, в котором приятно отдыхать и хочется возвращаться снова", — приводятся в пресс-релизе слова главы Ставрополя Ивана Ульянченко.

Как сообщалось, Ставропольский край в 2021 году посетили свыше 1,3 млн туристов, что почти вдвое превышает показатель предыдущего года.