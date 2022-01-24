Курс евро составил 89,01 руб./EUR1 в 13:50 мск, что на 1,1425 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 78,66 руб./$1, подорожав на 1,235 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,19 рубля — до 83,32 рубля.

Доллар США чуть позднее поднялся до 79 руб./$1 впервые с 3 ноября 2020 года.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро на резко ухудшении внешнеполитического фона вокруг РФ. Как стало известно днем в понедельник, НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины.

"Союзники по НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая средства сдерживания и обороны альянса в связи с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине и вокруг нее", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО.

Госдепартамент США 23 января принял решение сократить численность сотрудников посольства на Украине из-за "военных угроз" со стороны России. Великобритания также начала выводить из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей в ответ на рост масштабов угрожающих действий России, говорится в заявлении правительства Великобритании.

МИД Германии, согласно сообщению газеты Bild, пока только готовит план эвакуации своих сотрудников из Украины на случай обострения ситуации в регионе, однако в самом министерстве это не подтверждают.